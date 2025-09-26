https://1prime.ru/20250926/orban-862806104.html

Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от российской нефти

Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от российской нефти - 26.09.2025, ПРАЙМ

Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от российской нефти

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:53+0300

2025-09-26T10:53+0300

2025-09-26T10:53+0300

энергетика

мировая экономика

венгрия

сша

будапешт

виктор орбан

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg

БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что Венгрия - это суверенная страна, она сама принимает решения. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это. "Я понимаю, что Америка - большая страна, а Венгрия - меньше. Но в одном мы похожи: обе страны - суверенные государства. Нам не нужно принимать аргументы друг друга. У Америки тоже есть свои аргументы и интересы, как и у Венгрии. У нас есть общее: мы их ясно выражаем и представляем. И если мы в хороших отношениях, скажем так, друзья, то мы выслушаем друг друга. А потом каждый будет делать то, что хочет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

https://1prime.ru/20250922/orban-862631608.html

венгрия

сша

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, оон