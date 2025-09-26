https://1prime.ru/20250926/orban-862806104.html
Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от российской нефти
БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что Венгрия - это суверенная страна, она сама принимает решения. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это. "Я понимаю, что Америка - большая страна, а Венгрия - меньше. Но в одном мы похожи: обе страны - суверенные государства. Нам не нужно принимать аргументы друг друга. У Америки тоже есть свои аргументы и интересы, как и у Венгрии. У нас есть общее: мы их ясно выражаем и представляем. И если мы в хороших отношениях, скажем так, друзья, то мы выслушаем друг друга. А потом каждый будет делать то, что хочет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
