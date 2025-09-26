https://1prime.ru/20250926/oslo-862793553.html
В Осло арестовали две квартиры, якобы принадлежащие "Аэрофлоту"
В Осло арестовали две квартиры, якобы принадлежащие "Аэрофлоту" - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Осло арестовали две квартиры, якобы принадлежащие "Аэрофлоту"
Окружной суд Осло наложил арест на две квартиры, расположенные в норвежской столице и якобы принадлежащие российской авиакомпании "Аэрофлот", в связи с... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T05:50+0300
2025-09-26T05:50+0300
2025-09-26T05:50+0300
бизнес
недвижимость
лондон
рф
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862793553.jpg?1758855026
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Окружной суд Осло наложил арест на две квартиры, расположенные в норвежской столице и якобы принадлежащие российской авиакомпании "Аэрофлот", в связи с урегулированием вопросов, связанных с имуществом бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, найденного мертвым в Лондоне в 2018 году, сообщает норвежский телеканал TV2.
По данным TV2, британский адвокат Субир Десаи с 2023 года ищет активы, принадлежащие "Аэрофлоту".
"В постановлении от окружного суда Осло говорится, что две квартиры на (улице - ред.) Вельхавенс-гате в Осло - единственное имущество, которое адвокат смог идентифицировать как собственность "Аэрофлота" за пределами России... Окружной суд Осло вынес решение об аресте этих двух квартир", - говорится в материале телеканала.
Как сообщает TV2, "Аэрофлот" якобы владеет этими квартирами с 2006 года. Решение суда означает, что "Аэрофлот" не получит их обратно, пока не выплатит некую сумму в связи с делом об имуществе покойного Глушкова, отмечает телеканал. Причина, по которой авиакомпания должна выплатить деньги, в решении суда не указывается.
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения. В Следственном комитете РФ заявляли о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
лондон
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, лондон, рф, аэрофлот
Бизнес, Недвижимость, ЛОНДОН, РФ, Аэрофлот
В Осло арестовали две квартиры, якобы принадлежащие "Аэрофлоту"
Суд в Осло арестовал две квартиры, якобы принадлежащие «Аэрофлоту»
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Окружной суд Осло наложил арест на две квартиры, расположенные в норвежской столице и якобы принадлежащие российской авиакомпании "Аэрофлот", в связи с урегулированием вопросов, связанных с имуществом бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, найденного мертвым в Лондоне в 2018 году, сообщает норвежский телеканал TV2.
По данным TV2, британский адвокат Субир Десаи с 2023 года ищет активы, принадлежащие "Аэрофлоту".
"В постановлении от окружного суда Осло говорится, что две квартиры на (улице - ред.) Вельхавенс-гате в Осло - единственное имущество, которое адвокат смог идентифицировать как собственность "Аэрофлота" за пределами России... Окружной суд Осло вынес решение об аресте этих двух квартир", - говорится в материале телеканала.
Как сообщает TV2, "Аэрофлот" якобы владеет этими квартирами с 2006 года. Решение суда означает, что "Аэрофлот" не получит их обратно, пока не выплатит некую сумму в связи с делом об имуществе покойного Глушкова, отмечает телеканал. Причина, по которой авиакомпания должна выплатить деньги, в решении суда не указывается.
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения. В Следственном комитете РФ заявляли о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.