https://1prime.ru/20250926/ozon--862829138.html

Ozon завершил перерегистрацию в качестве МКПАО "Озон"

Ozon завершил перерегистрацию в качестве МКПАО "Озон" - 26.09.2025, ПРАЙМ

Ozon завершил перерегистрацию в качестве МКПАО "Озон"

Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон", компания была зарегистрирована на территории САР Октябрьский в Калининградской... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T15:00+0300

2025-09-26T15:00+0300

2025-09-26T15:00+0300

экономика

россия

ozon

озон

https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон", компания была зарегистрирована на территории САР Октябрьский в Калининградской области, сообщила компания. "Ozon сообщает о регистрации международной компании публичного акционерного общества в Российской Федерации... МКПАО "Озон"... сообщает о том, что компания была зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область) в качестве международной компании публичного акционерного общества "Озон", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250919/ozon-862516730.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ozon, озон