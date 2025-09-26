https://1prime.ru/20250926/ozon--862829138.html
Ozon завершил перерегистрацию в качестве МКПАО "Озон"
экономика
россия
ozon
озон
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Ozon завершил перерегистрацию в российскую юрисдикцию в виде МКПАО "Озон", компания была зарегистрирована на территории САР Октябрьский в Калининградской области, сообщила компания. "Ozon сообщает о регистрации международной компании публичного акционерного общества в Российской Федерации... МКПАО "Озон"... сообщает о том, что компания была зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область) в качестве международной компании публичного акционерного общества "Озон", - говорится в сообщении.
