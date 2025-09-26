Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор "Пакш-2" прокомментировал природоохранные требования ЕС - 26.09.2025
Гендиректор "Пакш-2" прокомментировал природоохранные требования ЕС
Гендиректор "Пакш-2" прокомментировал природоохранные требования ЕС
Европейские требования по охране окружающей среды создают дополнительную работу при создании АЭС "Пакш-2", нужно искать баланс между их выполнением и ускорением | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:18+0300
2025-09-26T11:18+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Европейские требования по охране окружающей среды создают дополнительную работу при создании АЭС "Пакш-2", нужно искать баланс между их выполнением и ускорением работ, рассказал председатель совета директоров, генеральный директор ЗАО "Пакш II" Гергей Якли. "Европейские требования - одни из самых жестких в мире. На личном уровне я думаю, что это нормально, потому что одна из наших главных задач - сохранить планету для наших детей и внуков. Но если прагматично смотреть, а я руковожу строительством АЭС, это значит больше бумажной волокиты, больше времени. Это огромный управленческий вызов - как можно улучшить процессы, чтобы отвечать требованиям, и, с другой стороны, ускорить строительство", - сказал он, выступая на сессии форума "Мировая атомная неделя" в Москве. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
11:18 26.09.2025
 
Гендиректор "Пакш-2" прокомментировал природоохранные требования ЕС

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Европейские требования по охране окружающей среды создают дополнительную работу при создании АЭС "Пакш-2", нужно искать баланс между их выполнением и ускорением работ, рассказал председатель совета директоров, генеральный директор ЗАО "Пакш II" Гергей Якли.
"Европейские требования - одни из самых жестких в мире. На личном уровне я думаю, что это нормально, потому что одна из наших главных задач - сохранить планету для наших детей и внуков. Но если прагматично смотреть, а я руковожу строительством АЭС, это значит больше бумажной волокиты, больше времени. Это огромный управленческий вызов - как можно улучшить процессы, чтобы отвечать требованиям, и, с другой стороны, ускорить строительство", - сказал он, выступая на сессии форума "Мировая атомная неделя" в Москве.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
