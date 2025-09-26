https://1prime.ru/20250926/palata--862808547.html

Счетная палата оценила преференциальные режимы на Дальнем Востоке

Счетная палата оценила преференциальные режимы на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает действующие преференциальные режимы на Дальнем Востоке недостаточно эффективными: во-первых, они отходят от изначальных целей, во-вторых, государство в ряде случаев поддерживает "то, что и так растет", заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "В первую очередь потому, что некоторые префрежимы создавались ради определенных целей, а получилось в итоге другое. При этом префрежим – это инструмент, а не самоцель. И мы должны четко понимать, для чего он создается. Зачастую все префрежимы почему-то сравниваются по объему инвестиций. С нашей точки зрения, это не совсем верно", - сказала Трунова. Как напомнила аудитор, многие преференциальные режимы действуют на Дальнем Востоке достаточно давно: территории опережающего развития (ТОР) были введены в 2014 году, до этого был введен режим региональных инвестиционных проектов (РИП), а в 2015 году - "Свободный порт Владивосток". Отдельный режим был введен в 2022 году для Курильских островов. "У нас достаточно большое количество муниципалитетов, например, в Приморском крае, где малый бизнес и так развивается неплохо. То есть в этом смысле мы поддержали то, что и так растет", - отметила Трунова. "Вот это мы и называем недостаточно эффективным: первое - мы отошли от цели, второе - мы начинаем поддерживать то, что выросло бы и без господдержки. Это ключевая проблема, которую мы отмечаем и в отношении Свободного порта Владивосток, и в отношении режима региональных инвестиционных проектов (РИП)", - подчеркнула она. При этом аудитор обратила внимание, что режим РИП действует не только на Дальнем Востоке: по законодательству туда входят еще Республика Тыва, Красноярский край и Иркутская область. По ее словам, изначально этот режим создавался для поддержки высокотехнологичных проектов. "А что в итоге получилось? Во-первых, основной налог, на который дается льгота, - это НДПИ. И поэтому из 71 участника РИП в ДФО у 65 участников – основной вид деятельности относится к отрасли горнорудной промышленности и металлургии, у четырех участников – к лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, у остальных двух участников – к сельскому хозяйству и пищевой промышленности, медицинской промышленности", - указала аудитор. То есть по факту преференции получают совершенно другие сектора промышленности. "И в результате, когда мы смотрим на объемы вложений разных резидентов этого режима или пользователей льготы - в проекте, например, есть 75 миллионов рублей инвестиций, а есть более 10 миллиардов рублей – то непонятно, а что за тип проектов мы поддерживаем? Какой вклад они действительно создают для развития сектора?", - отметила Трунова. "Здесь очень много нюансов, которые заставляют задуматься, зачем вообще в таком виде сейчас нужен этот префрежим. Любой префрежим как инструмент имеет срок своего существования", - добавила она.

