Памфилова оценила явку на региональных выборах

2025-09-26T09:32+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. "Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.

