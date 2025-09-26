https://1prime.ru/20250926/pamfilova--862799322.html
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Памфилова оценила явку на региональных выборах - 26.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. "Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Памфилова назвала явку на региональных выборах в России довольно высокой