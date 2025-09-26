Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова оценила явку на региональных выборах - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/pamfilova--862799322.html
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Памфилова оценила явку на региональных выборах - 26.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:32+0300
2025-09-26T09:32+0300
политика
россия
общество
рф
элла памфилова
владимир путин
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_eb64a334e12328034a0989c7d8c09b90.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. "Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.
https://1prime.ru/20250926/putin-862799144.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/30/842633044_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_1fad2382aa94a61fa396bcb76761ebb1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, элла памфилова, владимир путин, цик
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Элла Памфилова, Владимир Путин, ЦИК
09:32 26.09.2025
 
Памфилова оценила явку на региональных выборах

Памфилова назвала явку на региональных выборах в России довольно высокой

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой
09:16
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала