Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании - 26.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании
Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину. "Кампания прошла на удивление спокойно – ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сообщила Памфилова.
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании
