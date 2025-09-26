Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании - 26.09.2025
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании
Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину. "Кампания прошла на удивление спокойно – ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сообщила Памфилова.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862801240_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_14556f073d4fb8c2f7a2a84667011525.jpg
1920
1920
true
россия, общество, элла памфилова, владимир путин, цик
Политика, РОССИЯ, Общество , Элла Памфилова, Владимир Путин, ЦИК
09:40 26.09.2025
 
Памфилова рассказала о ходе избирательной кампании

Памфилова: избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно

Президент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Кампания прошла на удивление спокойно – ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сообщила Памфилова.
Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой
Политика РОССИЯ Общество Элла Памфилова Владимир Путин ЦИК
 
 
