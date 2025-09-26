https://1prime.ru/20250926/pamfilova-862801869.html

ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова

2025-09-26T09:39+0300

политика

россия

общество

рф

элла памфилова

владимир путин

цик

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что касается того, что выборы пришлось проводить в экстремальных ситуациях, то мы научились это делать. Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают. Это они пытаются и на наши мирные объекты, и на граждан, и несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить", - сказала Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.

