ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова - 26.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:39+0300
2025-09-26T09:39+0300
политика
россия
общество
рф
элла памфилова
владимир путин
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862801240_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_66c073dea44c9b6cddad6c60e7b8413a.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что касается того, что выборы пришлось проводить в экстремальных ситуациях, то мы научились это делать. Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают. Это они пытаются и на наши мирные объекты, и на граждан, и несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить", - сказала Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
россия, общество , рф, элла памфилова, владимир путин, цик
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Что касается того, что выборы пришлось проводить в экстремальных ситуациях, то мы научились это делать. Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают. Это они пытаются и на наши мирные объекты, и на граждан, и несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить", - сказала Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
ПолитикаРОССИЯОбществоРФЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЦИК
 
 
