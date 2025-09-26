https://1prime.ru/20250926/pamfilova-862802843.html

Памфилова отреагировала на отказ российским наблюдателям в Молдавии

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии. "Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах. "Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она. Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная". "Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

