Памфилова отреагировала на отказ российским наблюдателям в Молдавии
Памфилова отреагировала на отказ российским наблюдателям в Молдавии - 26.09.2025, ПРАЙМ
Памфилова отреагировала на отказ российским наблюдателям в Молдавии
БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии. "Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах. "Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она. Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная". "Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Памфилова отреагировала на отказ российским наблюдателям в Молдавии

Памфилова: БДИПЧ ОБСЕ полностью себя дискредитировал

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии.
"Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах.
"Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она.
Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная".
"Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
