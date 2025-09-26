Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/panika-862860716.html
СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине
СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине - 26.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине
Киевские власти все больше обеспокоены нехваткой средств на оборонные расходы и сокращением финансовой поддержки Запада, пишет аналитик Центра геостратегических | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:39+0300
2025-09-26T23:39+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
москва
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Киевские власти все больше обеспокоены нехваткой средств на оборонные расходы и сокращением финансовой поддержки Запада, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение вооруженного конфликта против Москвы. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки, а также колоссальных потерь ВСУ на поле боя", — говорится в материале.По данным источника, председатель украинского бюджетного комитета Роксолана Пидласа акцентировала внимание на серьезности ситуации и необходимости срочно заключить договоренности с ЕС о расширении помощи.Автор подчеркивает, что дефицит бюджета может вскоре привести к неспособности Украины выплачивать пенсии военным или покрывать их медицинские расходы.С дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, Киев продолжает полагаться на поддержку международных партнеров для финансирования значительной части своих нужд. Между тем, на Западе процесс предоставления новых пакетов помощи затягивается из-за длительных обсуждений, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отметил, что со временем поддержка международного сообщества будет сокращаться, и украинским властям нужно развивать внутренние источники финансирования. Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу отсутствия средств в Украине для производства оружия и задержек в поступлении помощи от западных стран.
https://1prime.ru/20250926/zelenskiy-862840454.html
https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862788236.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, запад, москва, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Зеленский, ЕС
23:39 26.09.2025
 
СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине

infoBRICS: Украина в текущем году может остаться без средств на военные расходы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Владимир Зеленский . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Киевские власти все больше обеспокоены нехваткой средств на оборонные расходы и сокращением финансовой поддержки Запада, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение вооруженного конфликта против Москвы. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки, а также колоссальных потерь ВСУ на поле боя", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
СМИ узнали, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
Вчера, 16:53
По данным источника, председатель украинского бюджетного комитета Роксолана Пидласа акцентировала внимание на серьезности ситуации и необходимости срочно заключить договоренности с ЕС о расширении помощи.
Автор подчеркивает, что дефицит бюджета может вскоре привести к неспособности Украины выплачивать пенсии военным или покрывать их медицинские расходы.
С дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, Киев продолжает полагаться на поддержку международных партнеров для финансирования значительной части своих нужд.
Между тем, на Западе процесс предоставления новых пакетов помощи затягивается из-за длительных обсуждений, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отметил, что со временем поддержка международного сообщества будет сокращаться, и украинским властям нужно развивать внутренние источники финансирования.
Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу отсутствия средств в Украине для производства оружия и задержек в поступлении помощи от западных стран.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
"Разоблачил блеф Зеленского". СМИ сообщили о последствиях слов Трампа
25 сентября, 23:28
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДМОСКВАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала