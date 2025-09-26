СМИ рассказали о панике режима Зеленского из-за событий на Украине
infoBRICS: Украина в текущем году может остаться без средств на военные расходы
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Киевские власти все больше обеспокоены нехваткой средств на оборонные расходы и сокращением финансовой поддержки Запада, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Средства на ведение военных действий против России у Украины заканчиваются. Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение вооруженного конфликта против Москвы. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки, а также колоссальных потерь ВСУ на поле боя", — говорится в материале.
По данным источника, председатель украинского бюджетного комитета Роксолана Пидласа акцентировала внимание на серьезности ситуации и необходимости срочно заключить договоренности с ЕС о расширении помощи.
Автор подчеркивает, что дефицит бюджета может вскоре привести к неспособности Украины выплачивать пенсии военным или покрывать их медицинские расходы.
С дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, Киев продолжает полагаться на поддержку международных партнеров для финансирования значительной части своих нужд.
Между тем, на Западе процесс предоставления новых пакетов помощи затягивается из-за длительных обсуждений, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отметил, что со временем поддержка международного сообщества будет сокращаться, и украинским властям нужно развивать внутренние источники финансирования.
Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу отсутствия средств в Украине для производства оружия и задержек в поступлении помощи от западных стран.