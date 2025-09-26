https://1prime.ru/20250926/panina-862815017.html
Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России
Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России
Рост энергопотребления в России к 2050 году относительно 2010 года составит 64%, говорится в презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:37+0300
2025-09-26T12:37+0300
2025-09-26T12:37+0300
энергетика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России к 2050 году относительно 2010 года составит 64%, говорится в презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной в ходе ее выступления на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025". Она также отметила, что среднегодовой рост энергопотребления в стране за последние 4 года составил 3%. В целевом сценарии по Энергостратегии-2050 ежегодный прирост потребления запланирован в 1,3%. Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в начале сентября заявлял, что энергопотребление в России с начала текущего года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года.
https://1prime.ru/20250910/minenergo-862081725.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России
Панина: рост энергопотребления в России к 2050 году составит 64%
КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России к 2050 году относительно 2010 года составит 64%, говорится в презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной в ходе ее выступления на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025".
Она также отметила, что среднегодовой рост энергопотребления в стране за последние 4 года составил 3%. В целевом сценарии по Энергостратегии-2050 ежегодный прирост потребления запланирован в 1,3%.
Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в начале сентября заявлял, что энергопотребление в России с начала текущего года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года.
Рост энергопотребления в ДФО с начала года составил 4,3%