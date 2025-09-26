https://1prime.ru/20250926/panina-862815017.html

Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России

Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России

КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России к 2050 году относительно 2010 года составит 64%, говорится в презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной в ходе ее выступления на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025". Она также отметила, что среднегодовой рост энергопотребления в стране за последние 4 года составил 3%. В целевом сценарии по Энергостратегии-2050 ежегодный прирост потребления запланирован в 1,3%. Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в начале сентября заявлял, что энергопотребление в России с начала текущего года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года.

