Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России
КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России к 2050 году относительно 2010 года составит 64%, говорится в презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной в ходе ее выступления на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025". Она также отметила, что среднегодовой рост энергопотребления в стране за последние 4 года составил 3%. В целевом сценарии по Энергостратегии-2050 ежегодный прирост потребления запланирован в 1,3%. Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в начале сентября заявлял, что энергопотребление в России с начала текущего года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года.
россия
Энергетика, РОССИЯ
12:37 26.09.2025
 
Эксперт дала прогноз по росту энергопотребления в России

Панина: рост энергопотребления в России к 2050 году составит 64%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Линии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России к 2050 году относительно 2010 года составит 64%, говорится в презентации председателя набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной в ходе ее выступления на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025".
Она также отметила, что среднегодовой рост энергопотребления в стране за последние 4 года составил 3%. В целевом сценарии по Энергостратегии-2050 ежегодный прирост потребления запланирован в 1,3%.
Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в начале сентября заявлял, что энергопотребление в России с начала текущего года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года.
