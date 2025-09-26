Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией
2025-09-26T16:08+0300
2025-09-26T16:08+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии. "Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией в 2024 году увеличился более чем на 60%", - сказал он. Также Патрушев отметил, что Россия высоко оценивает потенциал научно-технического сотрудничества двух стран, например в сфере селекции. Вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран была посвящена встреча с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Стороны также обсудили работу по линии надзорных органов двух стран, сотрудничество в рыбной отрасли и возможность открытия полноценного доступа на рынок Индии для российской мясной и молочной продукции. Кроме того, Патрушев отметил важность активизации процесса заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Патрушев и министр химической промышленности и удобрений Индии Джагат Пракаш Надда обсудили развитие сотрудничества в сфере поставки минеральных удобрений. Вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Индией и продолжении взаимовыгодного сотрудничества. С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом Патрушев обсудил возможное увеличение объемов поставок и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции. Так, например, Россия видит потенциал в наращивании экспорта российских растительных масел, зернобобовых культур и другой продукции.
16:08 26.09.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии.
"Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией в 2024 году увеличился более чем на 60%", - сказал он.
Также Патрушев отметил, что Россия высоко оценивает потенциал научно-технического сотрудничества двух стран, например в сфере селекции.
Вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран была посвящена встреча с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Стороны также обсудили работу по линии надзорных органов двух стран, сотрудничество в рыбной отрасли и возможность открытия полноценного доступа на рынок Индии для российской мясной и молочной продукции. Кроме того, Патрушев отметил важность активизации процесса заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.
Патрушев и министр химической промышленности и удобрений Индии Джагат Пракаш Надда обсудили развитие сотрудничества в сфере поставки минеральных удобрений. Вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Индией и продолжении взаимовыгодного сотрудничества.
С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом Патрушев обсудил возможное увеличение объемов поставок и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции. Так, например, Россия видит потенциал в наращивании экспорта российских растительных масел, зернобобовых культур и другой продукции.
Патрушев оценил товарооборот между Россией и Индией
Патрушев оценил товарооборот между Россией и Индией
