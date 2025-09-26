https://1prime.ru/20250926/patrushev-862835036.html
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией - 26.09.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T16:08+0300
2025-09-26T16:08+0300
2025-09-26T16:08+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
индия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862009091_0:19:2908:1655_1920x0_80_0_0_1f300e1a2775b0e21be74005b128b84a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии. "Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией в 2024 году увеличился более чем на 60%", - сказал он. Также Патрушев отметил, что Россия высоко оценивает потенциал научно-технического сотрудничества двух стран, например в сфере селекции. Вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран была посвящена встреча с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Стороны также обсудили работу по линии надзорных органов двух стран, сотрудничество в рыбной отрасли и возможность открытия полноценного доступа на рынок Индии для российской мясной и молочной продукции. Кроме того, Патрушев отметил важность активизации процесса заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Патрушев и министр химической промышленности и удобрений Индии Джагат Пракаш Надда обсудили развитие сотрудничества в сфере поставки минеральных удобрений. Вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Индией и продолжении взаимовыгодного сотрудничества. С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом Патрушев обсудил возможное увеличение объемов поставок и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции. Так, например, Россия видит потенциал в наращивании экспорта российских растительных масел, зернобобовых культур и другой продукции.
https://1prime.ru/20250926/patrushev-862810148.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862009091_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_8a7d0dad2f969b7855ea8146988f5cf8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, индия, рф, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИНДИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией
Патрушев: товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией в 2024 году вырос на 60%
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии.
"Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией
в 2024 году увеличился более чем на 60%", - сказал он.
Также Патрушев
отметил, что Россия высоко оценивает потенциал научно-технического сотрудничества двух стран, например в сфере селекции.
Вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран была посвящена встреча с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Стороны также обсудили работу по линии надзорных органов двух стран, сотрудничество в рыбной отрасли и возможность открытия полноценного доступа на рынок Индии для российской мясной и молочной продукции. Кроме того, Патрушев отметил важность активизации процесса заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.
Патрушев и министр химической промышленности и удобрений Индии Джагат Пракаш Надда обсудили развитие сотрудничества в сфере поставки минеральных удобрений. Вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Индией и продолжении взаимовыгодного сотрудничества.
С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом Патрушев обсудил возможное увеличение объемов поставок и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции. Так, например, Россия видит потенциал в наращивании экспорта российских растительных масел, зернобобовых культур и другой продукции.
Патрушев оценил товарооборот между Россией и Индией