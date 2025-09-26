https://1prime.ru/20250926/patrushev-862835036.html

Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией

Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией - 26.09.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Индией

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T16:08+0300

2025-09-26T16:08+0300

2025-09-26T16:08+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

индия

рф

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862009091_0:19:2908:1655_1920x0_80_0_0_1f300e1a2775b0e21be74005b128b84a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Индии. "Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией в 2024 году увеличился более чем на 60%", - сказал он. Также Патрушев отметил, что Россия высоко оценивает потенциал научно-технического сотрудничества двух стран, например в сфере селекции. Вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран была посвящена встреча с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Стороны также обсудили работу по линии надзорных органов двух стран, сотрудничество в рыбной отрасли и возможность открытия полноценного доступа на рынок Индии для российской мясной и молочной продукции. Кроме того, Патрушев отметил важность активизации процесса заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Патрушев и министр химической промышленности и удобрений Индии Джагат Пракаш Надда обсудили развитие сотрудничества в сфере поставки минеральных удобрений. Вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Индией и продолжении взаимовыгодного сотрудничества. С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом Патрушев обсудил возможное увеличение объемов поставок и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции. Так, например, Россия видит потенциал в наращивании экспорта российских растительных масел, зернобобовых культур и другой продукции.

https://1prime.ru/20250926/patrushev-862810148.html

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, индия, рф, дмитрий патрушев