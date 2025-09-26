Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250926/pentagon--862830936.html
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине - 26.09.2025, ПРАЙМ
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине
Министерство войны США заключило два контракта на общую сумму 36 миллионов долларов в рамках помощи Украине: компания Sierra Nevada Corp. займется поддержкой... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T15:24+0300
2025-09-26T15:24+0300
вооружения
мировая экономика
украина
киев
сша
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министерство войны США заключило два контракта на общую сумму 36 миллионов долларов в рамках помощи Украине: компания Sierra Nevada Corp. займется поддержкой программы противодействия беспилотникам ВМС страны, а Knight"s Armament Co. поставит Киеву снайперские винтовки M110, говорится в заявлении ведомства. "Sierra Nevada Corp., Энлгвуд (штат Колорадо), получила контракт стоимостью 14 997 575 долларов на предоставление сервисных услуг, включая работу экспертов по обслуживанию и поддержанию программы противодействия беспилотным системам ВМС Украины", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что соглашение финансируется за счет инициативы по содействию безопасности Украины и предусматривает поддержку ряда систем, размещённых в Восточной Европе в рамках НАТО. Отдельный контракт стоимостью 21,3 миллиона долларов получила компания Knight"s Armament Co. (Титусвилл, штат Флорида) на производство и поставку полуавтоматических снайперских систем M110. Завершить работы планируется к январю 2027 года. По данным Пентагона, контракт полностью финансируется из средств программы Building Partner Capacity, что указывает на предназначение оружия для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250919/pentagon-862483100.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b75d080686091043035fe7d4770a7f92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, сша, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
15:24 26.09.2025
 
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине

Пентагон направит $36 миллионов на поддержку ВМС Украины и поставку снайперских винтовок

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министерство войны США заключило два контракта на общую сумму 36 миллионов долларов в рамках помощи Украине: компания Sierra Nevada Corp. займется поддержкой программы противодействия беспилотникам ВМС страны, а Knight"s Armament Co. поставит Киеву снайперские винтовки M110, говорится в заявлении ведомства.
"Sierra Nevada Corp., Энлгвуд (штат Колорадо), получила контракт стоимостью 14 997 575 долларов на предоставление сервисных услуг, включая работу экспертов по обслуживанию и поддержанию программы противодействия беспилотным системам ВМС Украины", - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что соглашение финансируется за счет инициативы по содействию безопасности Украины и предусматривает поддержку ряда систем, размещённых в Восточной Европе в рамках НАТО.
Отдельный контракт стоимостью 21,3 миллиона долларов получила компания Knight"s Armament Co. (Титусвилл, штат Флорида) на производство и поставку полуавтоматических снайперских систем M110. Завершить работы планируется к январю 2027 года. По данным Пентагона, контракт полностью финансируется из средств программы Building Partner Capacity, что указывает на предназначение оружия для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Пентагон исключил из бюджета закупку баллистических ракет Sentinel
19 сентября, 08:30
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАКиевСШАСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала