Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине

Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине

2025-09-26T15:24+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министерство войны США заключило два контракта на общую сумму 36 миллионов долларов в рамках помощи Украине: компания Sierra Nevada Corp. займется поддержкой программы противодействия беспилотникам ВМС страны, а Knight"s Armament Co. поставит Киеву снайперские винтовки M110, говорится в заявлении ведомства. "Sierra Nevada Corp., Энлгвуд (штат Колорадо), получила контракт стоимостью 14 997 575 долларов на предоставление сервисных услуг, включая работу экспертов по обслуживанию и поддержанию программы противодействия беспилотным системам ВМС Украины", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что соглашение финансируется за счет инициативы по содействию безопасности Украины и предусматривает поддержку ряда систем, размещённых в Восточной Европе в рамках НАТО. Отдельный контракт стоимостью 21,3 миллиона долларов получила компания Knight"s Armament Co. (Титусвилл, штат Флорида) на производство и поставку полуавтоматических снайперских систем M110. Завершить работы планируется к январю 2027 года. По данным Пентагона, контракт полностью финансируется из средств программы Building Partner Capacity, что указывает на предназначение оружия для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

