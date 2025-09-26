В Счетной палате оценили поручение Путина по переезду госкомпаний в регионы

https://1prime.ru/20250926/pereezd--862808064.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Поручение президента России Владимира Путина о переезде штаб-квартир госкомпаний в регионы крайне значимо для появления там новых точек роста, при этом часть компаний начали делать это еще до поручения, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Путин поручил кабмину РФ до 1 октября представить предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности. О планах такой работы президент говорил в конце 2024 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Есть прекрасное поручение президента по переносу крупных компаний, штаб-квартир в регионы. Даже до поручения президента часть компаний стали двигаться в этом направлении, при этом в сибирские и дальневосточные регионы", - ответила Трунова на вопрос, заметно ли уже это движение в регионах. Как пояснила аудитор, когда с Дальнего Востока уходят штаб-квартиры компаний, для людей это сигнал, что жизнь теперь "где-то там". "Вот у вас была крупная компания, но раз – и она переезжает в Москву. Все, сразу все усилия обнуляются на глазах. Поэтому это действительно крайне значимое поручение для развития территории. Для появления новых точек роста", - подчеркнула она. "Очень хочется, чтобы на Дальнем Востоке тоже была не одна такая точка. Потому что для такой огромной территории, безусловно, одной прекрасной, замечательной точки, как Владивосток, мало", - добавила аудитор.

