Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты

политика

россия

общество

рф

дмитрий песков

марк рютте

нато

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безрассудными и безответственными заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты. "Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные и безответственные", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению.

