https://1prime.ru/20250926/peskov--862844449.html
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты - 26.09.2025, ПРАЙМ
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безрассудными и безответственными заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:38+0300
2025-09-26T17:38+0300
2025-09-26T17:38+0300
политика
россия
общество
рф
дмитрий песков
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_1effb27bb036f2c6714cd936f5c704b4.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безрассудными и безответственными заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты. "Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные и безответственные", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению.
https://1prime.ru/20250926/peskov-862825636.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0f56f4e1d2289e4a509008d9d2f4ea7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, дмитрий песков, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Песков, Марк Рютте, НАТО
Песков оценил заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты
Песков назвал безрассудными заявления НАТО о возможности сбивать российские самолеты