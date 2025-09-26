https://1prime.ru/20250926/peskov-862822487.html
Песков высказался о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал Песков журналистам.
