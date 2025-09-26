https://1prime.ru/20250926/peskov-862822487.html

Песков высказался о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"

Песков высказался о запуске уцелевшей нитки "Северного потока" - 26.09.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"

Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:07+0300

2025-09-26T14:07+0300

2025-09-26T14:07+0300

энергетика

газ

россия

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/81850/26/818502679_0:130:2501:1536_1920x0_80_0_0_ad2c6896b4281a89488dfb93222035f4.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250926/potok-862796779.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф, дмитрий песков