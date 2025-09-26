https://1prime.ru/20250926/peskov-862823104.html

В Кремле рассказали о работе "Турецкого потока"

энергетика

газ

россия

газопровод "турецкий поток"

голубой поток

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

