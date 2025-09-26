Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о работе "Турецкого потока" - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/peskov-862823104.html
В Кремле рассказали о работе "Турецкого потока"
В Кремле рассказали о работе "Турецкого потока" - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о работе "Турецкого потока"
"Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:15+0300
2025-09-26T14:15+0300
энергетика
газ
россия
газопровод "турецкий поток"
голубой поток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb1641037033e396391bd02837d72221.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250926/erdogan-862813251.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822950_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4d19a69195bb0527b4e40242c9615a37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, газопровод "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
14:15 26.09.2025
 
В Кремле рассказали о работе "Турецкого потока"

Песков: «Турецкий поток» работает на полную мощность, как и «Голубой поток»

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сделал заявление по Украине после встречи с Трампом
12:19
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГазопровод "Турецкий поток"Голубой поток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала