В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России
В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России
2025-09-26T14:10+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сыпет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Зеленский - ред.) сыпет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
