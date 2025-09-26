Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России - 26.09.2025
В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России
Владимир Зеленский сыпет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сыпет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Зеленский - ред.) сыпет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
россия, общество , рф, владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
14:10 26.09.2025
 
В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес России

Песков заявил, что Зеленский сыпет угрозами направо и налево

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сыпет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Зеленский - ред.) сыпет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об атаках на Россию
Политика РОССИЯ Общество РФ Владимир Зеленский Дмитрий Песков
 
 
