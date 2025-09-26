Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/peskov-862823406.html
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве "Северных потоков", но не может этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:12+0300
2025-09-26T14:12+0300
энергетика
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_1effb27bb036f2c6714cd936f5c704b4.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве "Северных потоков", но не может этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250926/peskov-862822487.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0f56f4e1d2289e4a509008d9d2f4ea7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
14:12 26.09.2025
 
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков

Песков: предложения России по следствию подрыва "Северных потоков" были отвергнуты

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве "Северных потоков", но не может этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты", - сказал Песков журналистам.
#Открытие газопровода Северный поток в Германии - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Песков высказался о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
14:07
 
ЭнергетикаРОССИЯРФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала