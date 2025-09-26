https://1prime.ru/20250926/peskov-862823406.html
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве "Северных потоков", но не может этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты", - сказал Песков журналистам.
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
Песков: предложения России по следствию подрыва "Северных потоков" были отвергнуты