Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков - 26.09.2025
Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков
2025-09-26T14:15+0300
2025-09-26T14:15+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
14:15 26.09.2025
 
Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков

Песков: Россия продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Турцией

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
Заголовок открываемого материала