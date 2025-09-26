https://1prime.ru/20250926/peskov-862823738.html
Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
