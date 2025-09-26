https://1prime.ru/20250926/peskov-862823738.html

Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков

Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков - 26.09.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит торгово-экономические отношения с Турцией, заявил Песков

Россия продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:15+0300

2025-09-26T14:15+0300

2025-09-26T14:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

турция

сша

вашингтон

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.

https://1prime.ru/20250926/erdogan-862813251.html

турция

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, турция, сша, вашингтон, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган