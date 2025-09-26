Переговорные позиции Украины ухудшаются, заявил Песков

https://1prime.ru/20250926/peskov-862823897.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
