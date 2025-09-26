https://1prime.ru/20250926/peskov-862824565.html

Германия продолжает страдать от подрыва "Северных потоков", заявил Песков

Германия продолжает страдать от подрыва "Северных потоков", заявил Песков - 26.09.2025, ПРАЙМ

Германия продолжает страдать от подрыва "Северных потоков", заявил Песков

Экономика Германия после подрыва "Северных потоков" продолжает страдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T14:20+0300

2025-09-26T14:20+0300

2025-09-26T14:20+0300

экономика

россия

банки

германия

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Экономика Германия после подрыва "Северных потоков" продолжает страдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает ли страдать германская экономика от того, что это нитка не работает? Тоже ответ очевиден для всех - да, продолжает страдать", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250926/peskov-862823554.html

германия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, германия, рф, дмитрий песков