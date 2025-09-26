https://1prime.ru/20250926/peskov-862824565.html
Германия продолжает страдать от подрыва "Северных потоков", заявил Песков
2025-09-26T14:20+0300
2025-09-26T14:20+0300
2025-09-26T14:20+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Экономика Германия после подрыва "Северных потоков" продолжает страдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает ли страдать германская экономика от того, что это нитка не работает? Тоже ответ очевиден для всех - да, продолжает страдать", - сказал Песков журналистам.
