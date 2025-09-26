Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле заявили о стабильности в российской экономике
Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "В целом стабильность (в российской экономике - ред.) налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
14:29 26.09.2025
 
В Кремле заявили о стабильности в российской экономике

Песков: стабильность в российской экономике налицо

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"В целом стабильность (в российской экономике - ред.) налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС
