https://1prime.ru/20250926/peskov-862825217.html
В Кремле заявили о стабильности в российской экономике
В Кремле заявили о стабильности в российской экономике - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о стабильности в российской экономике
Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:29+0300
2025-09-26T14:29+0300
2025-09-26T14:29+0300
экономика
россия
рф
дмитрий песков
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38da737c64a9867b0e4ecb6fd4d3bf9c.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "В целом стабильность (в российской экономике - ред.) налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
https://1prime.ru/20250926/nds--862824918.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae86a7c085a5079fefd5233c5cea58c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий песков, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Минфин
В Кремле заявили о стабильности в российской экономике
Песков: стабильность в российской экономике налицо