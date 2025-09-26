https://1prime.ru/20250926/peskov-862825488.html
В Кремле ответили на угрозы Зеленского в адрес России
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России подтверждают, что киевский режим думает о войне, а не о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский сыплет угрозами в адрес России направо и налево. "Лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
