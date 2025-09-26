Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/platina-862803196.html
Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года
Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года - 26.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года
Стоимость платины в пятницу утром растет на 1%, показатель превысил отметку в 1560 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:17+0300
2025-09-26T10:17+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/58/842085864_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_50475b714616b21feae0a847e4c31110.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу утром растет на 1%, показатель превысил отметку в 1560 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 10.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 1,28% - до 1 560,7 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1560 долларов значение находится впервые с 3 апреля 2013 года. С начала сентября стоимость платины выросла уже более чем на 13%, а с начала года - почти в 1,7 раза.
https://1prime.ru/20250925/platina-862760978.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/58/842085864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_779e758169424baab48c0394fd7161c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
10:17 26.09.2025
 
Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года

Платина подорожала до $1560 за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу утром растет на 1%, показатель превысил отметку в 1560 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 1,28% - до 1 560,7 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1560 долларов значение находится впервые с 3 апреля 2013 года.
С начала сентября стоимость платины выросла уже более чем на 13%, а с начала года - почти в 1,7 раза.
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Стоимость платины обновила максимум июля 2014 года
Вчера, 12:22
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала