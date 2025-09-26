Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года

https://1prime.ru/20250926/platina-862803196.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу утром растет на 1%, показатель превысил отметку в 1560 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 10.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 1,28% - до 1 560,7 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1560 долларов значение находится впервые с 3 апреля 2013 года. С начала сентября стоимость платины выросла уже более чем на 13%, а с начала года - почти в 1,7 раза.
