Стоимость платины обновила максимум с апреля 2013 года

2025-09-26T10:17+0300

экономика

рынок

торги

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в пятницу утром растет на 1%, показатель превысил отметку в 1560 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 10.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 1,28% - до 1 560,7 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1560 долларов значение находится впервые с 3 апреля 2013 года. С начала сентября стоимость платины выросла уже более чем на 13%, а с начала года - почти в 1,7 раза.

2025

