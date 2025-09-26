https://1prime.ru/20250926/poezd-862802709.html

В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с ГСМ, начался пожар, сообщает Московская железная дорога (МЖД). "Сегодня в 7.26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", - говорится в сообщении. Отмечается, что для устранения последствий ДТП на место направлены три пожарных поезда, четыре восстановительных поезда.

