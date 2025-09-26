https://1prime.ru/20250926/poezd-862802709.html
В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом
В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом
Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с ГСМ, начался пожар, сообщает Московская... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:13+0300
2025-09-26T10:13+0300
2025-09-26T10:13+0300
происшествия
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с ГСМ, начался пожар, сообщает Московская железная дорога (МЖД). "Сегодня в 7.26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", - говорится в сообщении. Отмечается, что для устранения последствий ДТП на место направлены три пожарных поезда, четыре восстановительных поезда.
https://1prime.ru/20250926/vzryv--862798506.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ
В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом
МЖД: В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом, начался пожар
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с ГСМ, начался пожар, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
"Сегодня в 7.26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для устранения последствий ДТП на место направлены три пожарных поезда, четыре восстановительных поезда.
В Псковской области прогремел взрыв на железнодорожных путях