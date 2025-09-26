https://1prime.ru/20250926/poezd-862859785.html

Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту

Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту - 26.09.2025, ПРАЙМ

Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту

Пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск направится по альтернативному маршруту через Оршу по причине проведения восстановительных работ после ДТП в | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T23:17+0300

2025-09-26T23:17+0300

2025-09-26T23:17+0300

происшествия

бизнес

россия

смоленск

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3f5f50ca7607deee5702bcfd54e5ff52.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск направится по альтернативному маршруту через Оршу по причине проведения восстановительных работ после ДТП в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). МЖД ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись, в том числе 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено. "На месте ДТП в Смоленской области продолжаются восстановительные работы. На период их проведения пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск отправлением в 04.09 проследует по альтернативному маршруту через Оршу", - говорится в сообщении. Как уточняется, железнодорожники примут необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда. Также в МЖД сообщили о продлении работы компенсационных автобусных рейсов для пассажиров пригородных поездов. Так, в 05.32 по расписанию поезда №6701/6702 автобус отправится со станции Голынки до Смоленска, а в 08.34 - от Смоленска до Заольши по расписанию поезда 6705/6706. Автобусы будут делать остановки на станциях, расположенных по маршрутам.

https://1prime.ru/20250926/doroga-862856146.html

смоленск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, смоленск, ржд