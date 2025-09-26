Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту - 26.09.2025
Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту
Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск направится по альтернативному маршруту через Оршу по причине проведения восстановительных работ после ДТП в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). МЖД ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись, в том числе 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено. "На месте ДТП в Смоленской области продолжаются восстановительные работы. На период их проведения пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск отправлением в 04.09 проследует по альтернативному маршруту через Оршу", - говорится в сообщении. Как уточняется, железнодорожники примут необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда. Также в МЖД сообщили о продлении работы компенсационных автобусных рейсов для пассажиров пригородных поездов. Так, в 05.32 по расписанию поезда №6701/6702 автобус отправится со станции Голынки до Смоленска, а в 08.34 - от Смоленска до Заольши по расписанию поезда 6705/6706. Автобусы будут делать остановки на станциях, расположенных по маршрутам.
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Смоленск, РЖД
23:17 26.09.2025
 
Поезд из Витебска в Смоленск отправится по альтернативному маршруту

Поезд Витебск — Смоленск проследует через Оршу из-за ДТП в Смоленской области

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск направится по альтернативному маршруту через Оршу по причине проведения восстановительных работ после ДТП в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
МЖД ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись, в том числе 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено.
"На месте ДТП в Смоленской области продолжаются восстановительные работы. На период их проведения пассажирский поезд №67 сообщением Витебск - Смоленск отправлением в 04.09 проследует по альтернативному маршруту через Оршу", - говорится в сообщении.
Как уточняется, железнодорожники примут необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда.
Также в МЖД сообщили о продлении работы компенсационных автобусных рейсов для пассажиров пригородных поездов.
Так, в 05.32 по расписанию поезда №6701/6702 автобус отправится со станции Голынки до Смоленска, а в 08.34 - от Смоленска до Заольши по расписанию поезда 6705/6706. Автобусы будут делать остановки на станциях, расположенных по маршрутам.
