Эксперт рассказала об экспорте товаров повседневного спроса в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Россия может нарастить поставки в Индию товаров повседневного спроса, в частности мяса, алкогольных и безалкогольных напитков и кондитерской продукции, заявила РИА Новости директор практики "Потребительский сектор и АПК" компании Strategy Partners Екатерина Михалева. "Россия может предложить наращивание экспорта российских FMCG (товаров повседневного спроса) и ритейл-продукции на индийский рынок. Сейчас у нас продукция больше представлена в B2B сегменте - это подсолнечное масло, зерно, соевое масло. Конечно же, индийским потребителям необходима в том числе и B2C продукция, что создает возможности для российских производителей и экспортеров", - сказала она по итогам круглого стола на тему стратегии работы в сегментах ритейла и электронной коммерции на индийском рынке, прошедшем в рамках крупнейшей агропромышленной выставки Индии World Food India. Среди основных возможных секторов сотрудничества Михалева выделила поставки мяса, алкогольных и безалкогольных напитков и кондитерской продукции. "В Индии порядка 500-550 миллионов человек потребляют мясо несколько раз в неделю. При этом порядка 150 миллионов, например, потребляют только свинину. То есть это 150 миллионов прямых потребителей исключительно свинины, что почти сопоставимо с численностью населения в России. Таким образом, это огромный потенциал для наращивания экспорта в индийский рынок российского мяса", - отметила она. Эксперт также подчеркнула, что выходящим на рынок Индии российским компаниям необходимо учитывать и знать специфику этого рынка и предлагать такие варианты, которые соответствуют вкусам индийских потребителей. "Надо выходить в том формате бренда, упаковки, вкусовых потребительских предпочтений, которые будут привычны для индийского потребителя. А также - учитывать специфику различных штатов: везде разные вкусовые предпочтения. Где-то едят мясо, где-то едят рыбу, а где-то едят определенный рис", - отметила она. Выставка World Food India проводится в Индии уже в четвертый раз и является крупнейшим подобным событием в странах Азии. В этом году Россия, наряду с Японией, ОАЭ и Вьетнамом, получила статус "фокусной страны" выставки.

