Эстония закупит БПЛА на 30 миллионов евро

2025-09-26T17:30+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Более 30 миллионов евро предусмотрено на закупку беспилотных летательных аппаратов в государственном бюджете Эстонии в 2026 году, сообщает в пятницу издание Postimees. В августе телерадиокомпания ERR сообщала, что власти Эстонии в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними. "На следующий год в государственном бюджете на закупку беспилотников предусмотрено более 30 миллионов евро", - пишет издание. В апреле ERR сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году. В конце декабря издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева сообщало, что власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.

