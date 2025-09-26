https://1prime.ru/20250926/postimees-862843878.html
Эстония закупит БПЛА на 30 миллионов евро
Эстония закупит БПЛА на 30 миллионов евро - 26.09.2025, ПРАЙМ
Эстония закупит БПЛА на 30 миллионов евро
Более 30 миллионов евро предусмотрено на закупку беспилотных летательных аппаратов в государственном бюджете Эстонии в 2026 году, сообщает в пятницу издание... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:30+0300
2025-09-26T17:30+0300
2025-09-26T17:30+0300
вооружения
мировая экономика
эстония
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Более 30 миллионов евро предусмотрено на закупку беспилотных летательных аппаратов в государственном бюджете Эстонии в 2026 году, сообщает в пятницу издание Postimees. В августе телерадиокомпания ERR сообщала, что власти Эстонии в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними. "На следующий год в государственном бюджете на закупку беспилотников предусмотрено более 30 миллионов евро", - пишет издание. В апреле ERR сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году. В конце декабря издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева сообщало, что власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.
https://1prime.ru/20250922/estoniya-862618572.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, эстония, politico
Вооружения, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, Politico
Эстония закупит БПЛА на 30 миллионов евро
Postimees: на закупку беспилотников в Эстонии потратят 30 миллионов евро
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Более 30 миллионов евро предусмотрено на закупку беспилотных летательных аппаратов в государственном бюджете Эстонии в 2026 году, сообщает в пятницу издание Postimees.
В августе телерадиокомпания ERR сообщала, что власти Эстонии
в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними.
"На следующий год в государственном бюджете на закупку беспилотников предусмотрено более 30 миллионов евро", - пишет издание.
В апреле ERR сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году.
В конце декабря издание Politico
со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева сообщало, что власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.
Президент Эстонии примет в Таллине лидеров 11 стран ЕС, сообщили СМИ