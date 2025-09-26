Эстония закупит БПЛА на 30 миллионов евро

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-26T17:30+0300
2025-09-26T17:30+0300
вооружения
мировая экономика
эстония
politico
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Более 30 миллионов евро предусмотрено на закупку беспилотных летательных аппаратов в государственном бюджете Эстонии в 2026 году, сообщает в пятницу издание Postimees. В августе телерадиокомпания ERR сообщала, что власти Эстонии в ближайшие два года приобретут значительное число дронов и современных систем для разведки и борьбы с ними. "На следующий год в государственном бюджете на закупку беспилотников предусмотрено более 30 миллионов евро", - пишет издание. В апреле ERR сообщала, что власти Эстонии планируют установить устройства для борьбы с дронами на границе с Россией уже в 2026 году. В конце декабря издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева сообщало, что власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией.
мировая экономика, эстония, politico
Вооружения, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, Politico
17:30 26.09.2025
 
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
