Путин заявил об укреплении политической системы в России
Путин заявил об укреплении политической системы в России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил об укреплении политической системы в России
Российские власти укрепляют политическую систему в стране, несмотря ни на какие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские власти укрепляют политическую систему в стране, несмотря ни на какие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы действительно хотим укреплять нашу политическую систему и, несмотря ни на какие сложности, делаем это, в том числе делаем и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая состоялась накануне ночью. "Избирательная система – она живая, это живой организм. Конечно, наверное, в ходе работы всегда выявляются какие-то вещи, на которые хочется обратить и нужно обратить особое внимание. И конечно, это подчёркивает известный в народе принцип, Вы сейчас об этом сказали с самого начала: тот, кто хочет, тот делает, кто не хочет – ищет повода и причины, в связи с которыми не делается ничего", - добавил он.
россия, общество , рф, владимир путин, элла памфилова, цик
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Элла Памфилова, ЦИК
