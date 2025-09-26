Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил об укреплении политической системы в России - 26.09.2025
Путин заявил об укреплении политической системы в России
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские власти укрепляют политическую систему в стране, несмотря ни на какие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы действительно хотим укреплять нашу политическую систему и, несмотря ни на какие сложности, делаем это, в том числе делаем и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая состоялась накануне ночью. "Избирательная система – она живая, это живой организм. Конечно, наверное, в ходе работы всегда выявляются какие-то вещи, на которые хочется обратить и нужно обратить особое внимание. И конечно, это подчёркивает известный в народе принцип, Вы сейчас об этом сказали с самого начала: тот, кто хочет, тот делает, кто не хочет – ищет повода и причины, в связи с которыми не делается ничего", - добавил он.
Путин заявил об укреплении политической системы в России

Путин заявил, что Россия укрепляет политическую систему, несмотря на сложности

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские власти укрепляют политическую систему в стране, несмотря ни на какие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы действительно хотим укреплять нашу политическую систему и, несмотря ни на какие сложности, делаем это, в том числе делаем и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая состоялась накануне ночью.
"Избирательная система – она живая, это живой организм. Конечно, наверное, в ходе работы всегда выявляются какие-то вещи, на которые хочется обратить и нужно обратить особое внимание. И конечно, это подчёркивает известный в народе принцип, Вы сейчас об этом сказали с самого начала: тот, кто хочет, тот делает, кто не хочет – ищет повода и причины, в связи с которыми не делается ничего", - добавил он.
Заголовок открываемого материала