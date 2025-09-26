https://1prime.ru/20250926/putin--862800187.html

Путин заявил о важности политической стабильности в России

Путин заявил о важности политической стабильности в России - 26.09.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о важности политической стабильности в России

В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T09:30+0300

2025-09-26T09:30+0300

2025-09-26T09:30+0300

политика

россия

общество

рф

владимир путин

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862800031_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_12c9e690ae3a48be89ec9c8d207c31ac.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году. "Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20250926/putin-862799144.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, элла памфилова, цик