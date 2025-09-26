Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о важности политической стабильности в России - 26.09.2025
Путин заявил о важности политической стабильности в России
Путин заявил о важности политической стабильности в России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о важности политической стабильности в России
В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T09:30+0300
2025-09-26T09:30+0300
политика
россия
общество
рф
владимир путин
элла памфилова
цик
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году. "Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - подчеркнул Путин.
09:30 26.09.2025
 
Путин заявил о важности политической стабильности в России

Путин назвал политическую стабильность в России особенно важной

Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время встречи
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
"Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации", - подчеркнул Путин.
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой
