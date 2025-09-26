https://1prime.ru/20250926/putin--862816680.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. "То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.

