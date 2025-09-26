Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/putin--862816680.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:05+0300
2025-09-26T13:05+0300
россия
общество
белоруссия
рф
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860209527_0:415:2784:1981_1920x0_80_0_0_11320b43e38965d008a108656cad35cb.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. "То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.
https://1prime.ru/20250926/putin-862815638.html
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860209527_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d513a5a88954a08e661fee8b25546ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , белоруссия, рф, владимир путин, александр лукашенко
РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
13:05 26.09.2025
 
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности

Путин: Россия и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа.
"То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.
Президент Владимир Путин
Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией
12:51
 
РОССИЯОбществоБЕЛОРУССИЯРФВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала