Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере безопасности
РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы российский лидер отметил, что по всем направлениям сотрудничества между странами идет активная работа. "То же самое касается вопросов безопасности, обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал президент России.
