Путин проведет международный телефонный разговор в пятницу - 26.09.2025
Путин проведет международный телефонный разговор в пятницу
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:20+0300
2025-09-26T14:20+0300
политика
россия
общество
рф
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент в пятницу работает в Кремле, отметил Песков. "Международный телефонный разговор (состоится). Также дадим в начале второй половины дня мы вам сообщения", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие встречи Путина будут носить непубличный характер.
рф
россия, общество, рф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:20 26.09.2025
 
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в пятницу работает в Кремле, отметил Песков.
"Международный телефонный разговор (состоится). Также дадим в начале второй половины дня мы вам сообщения", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что другие встречи Путина будут носить непубличный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
14:12
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
