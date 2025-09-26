https://1prime.ru/20250926/putin--862824408.html
Путин проведет международный телефонный разговор в пятницу
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент в пятницу работает в Кремле, отметил Песков. "Международный телефонный разговор (состоится). Также дадим в начале второй половины дня мы вам сообщения", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие встречи Путина будут носить непубличный характер.
