Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак в Кремле
2025-09-26T14:42+0300
политика
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
газпром
МИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Рабочий завтрак", - говорится в сообщении. В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.
