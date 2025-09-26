https://1prime.ru/20250926/putin--862826773.html

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак в Кремле

МИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят рабочий завтрак в Кремле, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Рабочий завтрак", - говорится в сообщении. В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.

