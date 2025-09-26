Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Токаев провели телефонный разговор - 26.09.2025
Путин и Токаев провели телефонный разговор
Путин и Токаев провели телефонный разговор
АСТАНА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. "Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
15:13 26.09.2025
 
Путин и Токаев провели телефонный разговор

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак в Кремле
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
