Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном

Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном

2025-09-26T15:40+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

