Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
15:40 26.09.2025
 
Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию
15:14
 
Заголовок открываемого материала