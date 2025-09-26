https://1prime.ru/20250926/putin--862832778.html
Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном
Путин и Токаев оценили динамику торговли между Россией и Казахстаном
2025-09-26T15:40+0300
2025-09-26T15:40+0300
2025-09-26T15:40+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с удовлетворением отметили позитивную динамику торгового сотрудничества РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию. С удовлетворением отмечена позитивная динамика торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
