Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского

Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.

