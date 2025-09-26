Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.09.2025
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.
бизнес, общество , россия, рф, владимир путин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
16:36 26.09.2025
 
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского

Путин наградил директора детского центра «Орленок» Джеуса орденом Александра Невского

© РИА Новости . Виталий БелоусовДиректор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус
Директор Всероссийского детского центра Орленок Александр Джеус - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.
