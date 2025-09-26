Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского

https://1prime.ru/20250926/putin--862837742.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.
