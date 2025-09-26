Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/putin--862843275.html
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев
Президент России Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Кремле в четверг обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщил... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:25+0300
2025-09-26T17:25+0300
россия
москва
владимир путин
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Кремле в четверг обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Эта ситуация подробно обсуждалась и вчера на встрече Рафаэля Гросси с Владимиром Владимировичем Путиным, и сегодня на нашей длительной дискуссии с делегацией МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам в пятницу на "Мировой атомной неделе" в Москве.
https://1prime.ru/20250926/grossi--862827081.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8ec517e48f1c7a567f9fad9ba3c367b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, росатом
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
17:25 26.09.2025
 
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев

Лихачев: Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Кремле в четверг обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Эта ситуация подробно обсуждалась и вчера на встрече Рафаэля Гросси с Владимиром Владимировичем Путиным, и сегодня на нашей длительной дискуссии с делегацией МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам в пятницу на "Мировой атомной неделе" в Москве.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
14:44
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала