https://1prime.ru/20250926/putin-862799144.html

Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой

Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой - 26.09.2025, ПРАЙМ

Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T09:16+0300

2025-09-26T09:16+0300

2025-09-26T09:30+0300

политика

россия

общество

рф

москва

дмитрий песков

элла памфилова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862801000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02b5ebe02a636c5350e440e7c211088a.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Памфилова доложит президенту об итогах прошедших в России выборов. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

https://1prime.ru/20250914/deg-862276992.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, дмитрий песков, элла памфилова