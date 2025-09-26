https://1prime.ru/20250926/putin-862799144.html
Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Памфилова доложит президенту об итогах прошедших в России выборов. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
