Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин

Россия добивается успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия добивается успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации. Это основа того, на чём мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике – по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. В ходе встречи обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
россия, рф, владимир путин, элла памфилова, цик
