Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко. Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
