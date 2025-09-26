Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/putin-862813611.html
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:26+0300
2025-09-26T12:26+0300
политика
россия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164057_0:278:2047:1429_1920x0_80_0_0_4b29efc69b7084bfd292a0ef8890cc2d.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко. Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
https://1prime.ru/20250925/putin-862777167.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164057_0:277:2047:1812_1920x0_80_0_0_fbf60a6d5318fa5d3a0d61bef930d24c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:26 26.09.2025
 
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко встретились в Кремле для переговоров

© РИА Новости . POOL/ Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/ Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко.
Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
Вчера, 18:17
 
ПолитикаРОССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала