https://1prime.ru/20250926/putin-862813611.html

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - 26.09.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T12:26+0300

2025-09-26T12:26+0300

2025-09-26T12:26+0300

политика

россия

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164057_0:278:2047:1429_1920x0_80_0_0_4b29efc69b7084bfd292a0ef8890cc2d.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко. Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.

https://1prime.ru/20250925/putin-862777167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр лукашенко, владимир путин