Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией

Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией - 26.09.2025, ПРАЙМ

Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Ситуация в экономической сфере у РФ и Белоруссии очень хорошая, объем взаимной торговли превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию удивительной. "В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие", - отметил Путин.

