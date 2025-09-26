Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией - 26.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией
экономика
россия
мировая экономика
рф
белоруссия
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Ситуация в экономической сфере у РФ и Белоруссии очень хорошая, объем взаимной торговли превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию удивительной. "В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие", - отметил Путин.
россия, мировая экономика, рф, белоруссия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
12:51 26.09.2025
 
Путин оценил товарооборот между Россией и Белоруссией

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Ситуация в экономической сфере у РФ и Белоруссии очень хорошая, объем взаимной торговли превышает 50 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию удивительной.
"В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие", - отметил Путин.
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФБЕЛОРУССИЯВладимир Путин
 
 
