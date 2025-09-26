https://1prime.ru/20250926/putin-862830347.html

Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию

АЛМА-АТА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева. "Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы. В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.

