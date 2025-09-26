Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию - 26.09.2025
Политика
Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию
АЛМА-АТА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева. "Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы. В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.
15:14 26.09.2025
 
Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию

АЛМА-АТА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Российскую Федерацию, сообщает в пятницу пресс-служба Токаева.
"Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентский пресс-службы.
В августе пресс-служба главы Казахстана сообщила, что в ноябре Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Москву.
Заголовок открываемого материала