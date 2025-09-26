https://1prime.ru/20250926/ravvin-862790967.html

Главный раввин России выразил соболезнования в связи со смертью Бельского

Главный раввин России выразил соболезнования в связи со смертью Бельского

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования в связи со смертью героя-партизана Арона Бельского, скончавшегося 22 сентября на 99-м году, назвав его человеком искренней веры, сообщает пресс-служба главного раввина. "С чувством глубокой скорби узнал о кончине Арона Бельского – последнего еврея-партизана Великой Отечественной войны. С 14 лет он был в партизанском отряде на западе Беларуси, выполнял важные задания: пробирался в гетто, помогая людям уходить в лес. К моменту освобождения этого района Красной Армией таким образом было спасено от неминуемой гибели более 1,2 тысячи евреев. Потом была еще долгая трудовая жизнь - жизнь человека, верного традициям и вечным ценностям своего народа. Когда я познакомился с Ароном, больше всего меня поразила искренность его веры - такое редкое качество для человека в государстве воинствующего атеизма", - говорится в заявлении Берла Лазара. По его словам, Бельский рассказывал истории о том, как евреи, которым он помог скрыться от нацистов и их пособников, спасались чудом. "И не просто спасались, но получали при этом огромный заряд оптимизма и уверенности в том, что Бог и дальше им поможет. А когда я предложил ему вместе помолиться - Арон с радостью согласился, и даже в интонациях его молитвы я ощутил безграничную веру в непобедимость добра. К сожалению, годы берут свое. Арон ушел от нас в возрасте 98 лет. Но его подвиг навек останется в памяти поколений. Дело жизни Арона Бельского будет и дальше украшать наш мир",- отмечается в заявлении религиозного деятеля. Арон Бельский был младшим из братьев Бельских - тех, кто возглавил крупнейший еврейский партизанский отряд в годы Великой Отечественной войны. Уникальность этого отряда состояла в том, что он принимал в свои ряды не только бойцов, но и женщин, детей и стариков, спасая их от гибели. Так в лесах Белоруссии обрели укрытие и спасение более тысячи человек. На протяжении многих лет Арон Бельский делал все возможное, чтобы сохранить память о героизме еврейского сопротивления: он приезжал на официальные мероприятия, в том числе участвовал в открытии памятника Героям сопротивления в концлагерях и гетто в Москве в присутствии президента РФ Владимира Путина.

