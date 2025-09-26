https://1prime.ru/20250926/razminirovanie--862813440.html

Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель

Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель - 26.09.2025, ПРАЙМ

Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель

Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T12:25+0300

2025-09-26T12:25+0300

2025-09-26T12:25+0300

экономика

украина

сша

денис шмыгаль

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных ископаемых, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что Украина до конца 2026 года планирует реализовать три проекта с США по энергетике, инфраструктуре и добыче минералов в рамках работы совместного инвестиционного фонда. "В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных минэкономики на 2025 год, осуществлено перераспределение расходов путем уменьшения их объема по бюджетной программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения" на 14 миллионов 687,5 тысячи гривен (356 тысяч долларов – ред.) с целью обеспечения выполнения положений соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук в Telegram-канале. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.

https://1prime.ru/20250926/ukraina-862806431.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, денис шмыгаль, мария захарова, мид рф