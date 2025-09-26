https://1prime.ru/20250926/razminirovanie--862813440.html
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель - 26.09.2025, ПРАЙМ
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:25+0300
2025-09-26T12:25+0300
2025-09-26T12:25+0300
экономика
украина
сша
денис шмыгаль
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных ископаемых, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что Украина до конца 2026 года планирует реализовать три проекта с США по энергетике, инфраструктуре и добыче минералов в рамках работы совместного инвестиционного фонда. "В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных минэкономики на 2025 год, осуществлено перераспределение расходов путем уменьшения их объема по бюджетной программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения" на 14 миллионов 687,5 тысячи гривен (356 тысяч долларов – ред.) с целью обеспечения выполнения положений соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук в Telegram-канале. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862806431.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, денис шмыгаль, мария захарова, мид рф
Экономика, УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, Мария Захарова, МИД РФ
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель
Украина направила $355 тысяч на разминирование земель по соглашению с США
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных ископаемых, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что Украина
до конца 2026 года планирует реализовать три проекта с США
по энергетике, инфраструктуре и добыче минералов в рамках работы совместного инвестиционного фонда.
"В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных минэкономики на 2025 год, осуществлено перераспределение расходов путем уменьшения их объема по бюджетной программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения" на 14 миллионов 687,5 тысячи гривен (356 тысяч долларов – ред.) с целью обеспечения выполнения положений соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук в Telegram-канале.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима.
По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля
, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
На Украине предупредили об отключении газа зимой