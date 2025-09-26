Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/razminirovanie--862813440.html
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель - 26.09.2025, ПРАЙМ
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:25+0300
2025-09-26T12:25+0300
экономика
украина
сша
денис шмыгаль
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных ископаемых, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что Украина до конца 2026 года планирует реализовать три проекта с США по энергетике, инфраструктуре и добыче минералов в рамках работы совместного инвестиционного фонда. "В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных минэкономики на 2025 год, осуществлено перераспределение расходов путем уменьшения их объема по бюджетной программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения" на 14 миллионов 687,5 тысячи гривен (356 тысяч долларов – ред.) с целью обеспечения выполнения положений соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук в Telegram-канале. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862806431.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, денис шмыгаль, мария захарова, мид рф
Экономика, УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, Мария Захарова, МИД РФ
12:25 26.09.2025
 
Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельхозземель

Украина направила $355 тысяч на разминирование земель по соглашению с США

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Украина направила 355 тысяч долларов на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках работы инвестиционного фонда по соглашению с США о полезных ископаемых, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что Украина до конца 2026 года планирует реализовать три проекта с США по энергетике, инфраструктуре и добыче минералов в рамках работы совместного инвестиционного фонда.
"В рамках общего объема бюджетных назначений, предусмотренных минэкономики на 2025 год, осуществлено перераспределение расходов путем уменьшения их объема по бюджетной программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения" на 14 миллионов 687,5 тысячи гривен (356 тысяч долларов – ред.) с целью обеспечения выполнения положений соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук в Telegram-канале.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима.
По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
Газовая плита
На Украине предупредили об отключении газа зимой
10:56
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАДенис ШмыгальМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала