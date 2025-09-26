https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862804095.html

Решетников рассказал о сотрудничестве с маркетплейсами за рубежом

ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Закон о регулировании цифровых платформ будет применяться и к зарубежным платформам: Россия видит большой потенциал для международного сотрудничества в сфере маркетплейсов, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли в Китае. "Новое законодательство также будет применяться к зарубежным цифровым платформам. Мы уверены, что создали всеобъемлющую законодательную базу, которая защитит всех участников рынка. И, конечно, мы видим большой потенциал для международного сотрудничества", - сообщил он, комментируя закон о регулировании платформенной экономики. Министр поделился преимуществами закона о платформенной экономике. Так, им устанавливаются обязательства платформ и их партнеров перед потребителями, направленные на обеспечение уверенности в качестве товаров и услуг. Для этого платформы будут обязаны проверять информацию о партнере и продукции через государственные информационные системы. Кроме того, закон фиксирует обязательные условия соглашений между платформой и партнером, а также основания для их изменения. Запрещается принудительное предоставление скидок за счет продавцов. Внедряется система досудебного урегулирования споров между платформой и ее партнерами, напомнил он. Также, определяется специфика взаимодействия платформ с самозанятыми гражданами. В настоящее время российские платформы предоставляют возможности для заработка примерно трем миллионам человек, которые смогут работать в рамках договоров гражданско-правового характера, вместо найма, прокомментировал Решетников. Он напомнил, что Россия - одна из первых стран, принявших закон о регулировании платформенной экономики. В июле этого года закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Он вступит в силу с 1 октября 2026 года. Документ включает три блока правил.

