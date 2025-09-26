https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862812628.html

Решетников назвал сроки вступления в силу закона о платформенной экономике

26.09.2025

Решетников назвал сроки вступления в силу закона о платформенной экономике

2025-09-26T12:02+0300

ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Мы сейчас его очень плотно реализуем вместе с платформами, хотя у нас срок вступления - октябрь следующего года. Но ясно, что он по большей части заработает уже в ближайшее время", - сказал он на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены. Он добавил, что закон получился сбалансированным. "В мягком режиме, но он явно баланс отражает", - прокомментировал министр. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.

