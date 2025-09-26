Решетников рассказал о торговле между Россией и Китаем

https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862814259.html

ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Двусторонняя торговля России и Китая будет стабильно расти: она сбалансирована при всех колебаниях, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли в Китае. "У нас есть большой объем двусторонней торговли, которая сбалансирована при всех колебаниях, условно сто двадцать миллиардов на сто двадцать миллиардов", - сказал он, комментируя потенциал торговли между Россией и Китаем. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.

