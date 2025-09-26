Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о торговле между Россией и Китаем - 26.09.2025
Решетников рассказал о торговле между Россией и Китаем
Решетников рассказал о торговле между Россией и Китаем
Двусторонняя торговля России и Китая будет стабильно расти: она сбалансирована при всех колебаниях, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:17+0300
2025-09-26T12:17+0300
экономика
россия
китай
рф
максим решетников
ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Двусторонняя торговля России и Китая будет стабильно расти: она сбалансирована при всех колебаниях, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли в Китае. "У нас есть большой объем двусторонней торговли, которая сбалансирована при всех колебаниях, условно сто двадцать миллиардов на сто двадцать миллиардов", - сказал он, комментируя потенциал торговли между Россией и Китаем. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
китай
рф
россия, китай, рф, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Максим Решетников
12:17 26.09.2025
 
Решетников рассказал о торговле между Россией и Китаем

ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Двусторонняя торговля России и Китая будет стабильно расти: она сбалансирована при всех колебаниях, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках IV Всемирной выставки цифровой торговли в Китае.
"У нас есть большой объем двусторонней торговли, которая сбалансирована при всех колебаниях, условно сто двадцать миллиардов на сто двадцать миллиардов", - сказал он, комментируя потенциал торговли между Россией и Китаем.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Экономика
 
 
