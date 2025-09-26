https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862815790.html
Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы
Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы - 26.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы
Порядка 80% международных поставок на российские маркетплейсы идут из Китая, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV... | 26.09.2025, ПРАЙМ
ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Порядка 80% международных поставок на российские маркетплейсы идут из Китая, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "80% наших международных обменов по линии маркетплейсов и платформ идет именно из Китая. Поэтому наше взаимодействие здесь крайне важно. Крупные наши цифровые платформы имеют здесь свои подразделения и по большому счету сейчас выносят сюда сборку заказов и поставки китайских поставщиков", - сказал он. Выступая накануне в рамках форума, Решетников также говорил, что Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества и призывал создать платформу взаимного доверия к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
