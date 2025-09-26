Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы - 26.09.2025
Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы
ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Порядка 80% международных поставок на российские маркетплейсы идут из Китая, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "80% наших международных обменов по линии маркетплейсов и платформ идет именно из Китая. Поэтому наше взаимодействие здесь крайне важно. Крупные наши цифровые платформы имеют здесь свои подразделения и по большому счету сейчас выносят сюда сборку заказов и поставки китайских поставщиков", - сказал он. Выступая накануне в рамках форума, Решетников также говорил, что Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества и призывал создать платформу взаимного доверия к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Порядка 80% международных поставок на российские маркетплейсы идут из Китая, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"80% наших международных обменов по линии маркетплейсов и платформ идет именно из Китая. Поэтому наше взаимодействие здесь крайне важно. Крупные наши цифровые платформы имеют здесь свои подразделения и по большому счету сейчас выносят сюда сборку заказов и поставки китайских поставщиков", - сказал он.
Выступая накануне в рамках форума, Решетников также говорил, что Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества и призывал создать платформу взаимного доверия к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Минпромторг ожидает рост объема торговли на маркетплейсах к 2030 году
10 сентября, 11:41
 
