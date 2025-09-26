https://1prime.ru/20250926/reshetnikov-862815790.html

Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы

Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы - 26.09.2025, ПРАЙМ

Решетников рассказал о зарубежных поставках на российские маркетплейсы

Порядка 80% международных поставок на российские маркетплейсы идут из Китая, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T12:53+0300

2025-09-26T12:53+0300

2025-09-26T12:53+0300

экономика

россия

технологии

китай

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/83149/38/831493814_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_2184e292b1cc1c6fd7ab92703a9e13a0.jpg

ХАНЧЖОУ (Китай), 26 сен - ПРАЙМ. Порядка 80% международных поставок на российские маркетплейсы идут из Китая, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "80% наших международных обменов по линии маркетплейсов и платформ идет именно из Китая. Поэтому наше взаимодействие здесь крайне важно. Крупные наши цифровые платформы имеют здесь свои подразделения и по большому счету сейчас выносят сюда сборку заказов и поставки китайских поставщиков", - сказал он. Выступая накануне в рамках форума, Решетников также говорил, что Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества и призывал создать платформу взаимного доверия к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.

https://1prime.ru/20250910/torgovlya-862056997.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, китай, максим решетников