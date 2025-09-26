"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов

https://1prime.ru/20250926/rosatom-862805815.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов."Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Сейчас в России на Чукотке эксплуатируется первая в мире плавучая АЭС. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского ГОК на Чукотке. Кроме того, плавучие АЭС "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам.

