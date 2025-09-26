Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/rosatom-862805815.html
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов
"Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:50+0300
2025-09-26T11:07+0300
энергетика
россия
москва
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов."Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Сейчас в России на Чукотке эксплуатируется первая в мире плавучая АЭС. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского ГОК на Чукотке. Кроме того, плавучие АЭС "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам.
https://1prime.ru/20250925/niger-862779935.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Росатом
10:50 26.09.2025 (обновлено: 11:07 26.09.2025)
 
"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов

Никипелов: "Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.
"Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство", - сказал Никипелов на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Сейчас в России на Чукотке эксплуатируется первая в мире плавучая АЭС. "Росатом" также строит плавучие АЭС для энергоснабжения проекта Баимского ГОК на Чукотке. Кроме того, плавучие АЭС "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС
Вчера, 19:27
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала